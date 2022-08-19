Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы будет помогать в тушении рязанских пожаров

Для помощи Рязанской области в стабилизации лесопожарной обстановки по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров направлены 4 летчика-наблюдателя Федеральной, Тюменской, Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.

В числе командированных лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов.

Летчики-наблюдатели Авиалесоохраны будут работать в составе экипажей самолетов и вертолётов МЧС России, участвующих в тушении лесных пожаров в Рязанской области.

Основная задача летнабов – обеспечение взаимодействия между наземными группировками пожаротушения и экипажами воздушных судов противопожарных самолетов и вертолетов с водосливными устройствами МЧС России.

Четкая координация работы между "землей" и "воздухом", которую будут обеспечивать летнабы Авиалесоохраны, необходима для обеспечения эффективности совместного тушения.