Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы будет помогать в тушении рязанских пожаров

Для помощи Рязанской области в стабилизации лесопожарной обстановки по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров направлены 4 летчика-наблюдателя Федеральной, Тюменской, Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.
В числе командированных лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов.
Летчики-наблюдатели Авиалесоохраны будут работать в составе экипажей самолетов и вертолётов МЧС России, участвующих в тушении лесных пожаров в Рязанской области.
Основная задача летнабов – обеспечение взаимодействия между наземными группировками пожаротушения и экипажами воздушных судов противопожарных самолетов и вертолетов с водосливными устройствами МЧС России.
Четкая координация работы между "землей" и "воздухом", которую будут обеспечивать летнабы Авиалесоохраны, необходима для обеспечения эффективности совместного тушения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru