Депутаты Тюменской гордумы стали участниками Слёта успешных предпринимателей

В Тюмени с 19 по 21 августа проходит Х международный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей", депутаты Тюменской гордумы активно в нем участвуют.

В этом году СУП собрал 120 экспертов, 1,5 тысячи предпринимателей из пяти стран мира и 50 регионов России. Участники обменяются знаниями, поделятся личным опытом о том, как находить верные решения в быстро меняющихся экономических реалиях, запускать стартапы и достигать хороших результатов.

По мнению депутата городской Думы Натальи Проскуряковой, успешный предприниматель давно ассоциируется с человеком спортивным, здоровым и подтянутым. Народный избранник является одним из инициаторов проведения на городской набережной утренних спортивных зарядок для гостей форума и всех желающих тюменцев. Наталья Геннадиевна – в числе организаторов площадки для детей участников слета. Тюменские предприниматели подготовили для ребят тематические игры, различные активности и бизнес-лекции. Депутат выступит на форуме в качестве спикера в рамках экспертной сессии "Онлайн образование для бизнеса: новые возможности роста".

"Тюмень – это купеческий город, известный своими торговыми путями. Очень символично и правильно, что Слет успешных предпринимателей проходит именно в нашем областном центре, а не каком-либо другом городе страны", – считает Наталья Проскурякова.

Сергей Плесовских уверен, что образовательный форум помогает представителям малого и среднего бизнеса выйти на качественно новый уровень. "Слет успешных предпринимателей с каждым годом растет и набирает обороты. В одном месте собираются предприниматели, инвесторы, представители органов власти, студенты и все желающие открыть свое дело. Успех мероприятия кроется во взаимодействии людей с разным опытом и мировоззрением", – прокомментировал народный избранник.

Депутат Альбина Селезнева впервые принимает участие в бизнес-форуме. Она планирует получить для себя новые полезные знания и вдохновить молодежь своего избирательного округа на создание собственного дела: "Слет успешных предпринимателей – это хорошая площадка для поиска инвесторов, единомышленников, заинтересованных в развитии и благоустройстве территорий округа".

Депутат Владимир Гороховцев убежден, что проведение форума в Тюмени — уникальная возможность презентовать регион для потенциальных инвесторов и предпринимателей: "Уверен, представителей из других регионов России и стран мира в хорошем смысле слова удивит и порадует тюменское гостеприимство".