На улице Народной в Тюмени постоят центры для гимнастов, теннисистов и откроют новые бани

Четыре проекта реализуют инвесторы в районе улицы Народной в Тюмени, их запуск позитивно скажется не только на жизни горожан, но и на инвестклимате, считает замгубернатора Андрей Пантелеев.

В высокой степени готовности находятся Теннисный центр и Центр индивидуального строительства ДОМЭКСПО. На старте проект по строительству банного комплекса с открытым бассейном. В процессе — возведение Центра художественной гимнастики.

"Сейчас идёт и удорожание, и появляются предложения по более эффективному использованию объектов, которые будут построены. Но главное, что работа идёт чётко и без сбоев в рамках инвестпрограммы", - отметил замгубернатора после посещения объектов.

Инвестиционное агентство в Проектном офисе 2.0 контролирует все текущие задачи с инвесторами, оперативно находит решения, сообщил Пантелеев, добавив, что "и инвестор ещё на начальном этапе понимает все составляющие: по срокам, согласованию, обоснованию, подключению и так далее. Такая открытость сподвигает к сотрудничеству и реализации новых проектов".

В районе улицы Народной проживает несколько десятков тысяч человек. И комфортная среда — это важный момент для каждого жителя. "Новые объекты с таким качеством, которое я увидел сегодня — это не только радость для глаз. Сюда приедут работать высококлассные специалисты, тренеры, новые жители. Так влияет инвестклимат", - уверен замгубернатора.