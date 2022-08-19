Селекционеры разработают программу развития семеноводства Тюменской области

Тюменские ученые готовы обеспечить независимость страны и области по семенам самых различных сельскохозяйственных культур. В этом убедились члены Научно-технического и Общественного советов при департаменте АПК ТО. Накануне они побывали на опытных полях НИИСХ Северного Зауралья и ГАУ Северного Зауралья.

"Тюменские сорта не просто конкурентоспособные. В наших природно-климатических условиях они дают оптимальный, сбалансированный результат. Испытываешь гордость за такую большую и скрупулёзную работу наших селекционеров", отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Селекцию в НИИ ведут по таким культурам, как яровые пшеница мягкая, ячмень, овес, зерновой и зерноукосный посевной горох, кострец безостый, клевер луговой и картофель.

Институт создал более 110 сортов, 42 из них в Госреестре. причем 9 в него внесены за последние 5 лет. Сорта селекции НИИСХ Северного Зауралья входят в топ-10 (по своей культуре) самых распространенных в РФ сортов: Овёс яровой Талисман – 8-е место, овес яровой Отрада – 9-е место, пшеница мягкая яровая Икар – 6-е место.

Селекцией занимаются и в государственном аграрном университете, там работают с семенами картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, овса, люцерны, свеклы, кукурузы, гороха, льна и других культур. Основные направления в селекции: высокая продуктивность, скороспелость, засухоустойчивость, устойчивость к предуборочному прорастанию, зимостойкость, устойчивость к болезням, признаковая селекция.

В Тюменской области сортами зерновых и зернобобовых культур ежегодно высевается более 60%, многие сорта востребованы и на внешнем рынке, так значительное распространение в Башкории получил новый сорт яровой мягкой пшеницы Гренада. Пользуются большим спросом в Восточной Сибири сорта ячменя ярового Абалак, Кудесник, овса ярового Талисман, Тоболяк.

"По итогам поездки, по рекомендации членов Научно-технического и Общественного советов при ДАПК ТО ученые приступят к разработке программы развития семеноводства Тюменской области", - сообщает пресс-служба департамента АПК.