Роспотребнадзор помогает тюменцам разобраться с недобросовестными компаниями

Роспотребнадзор по Тюменской области принимает меры по 14 жалобам потребителей на нарушение сроков исполнения обязательств по строительству домов, бань и т.п. фирмами
"Луч" и "Правильный дом".
ООО "Луч" и ООО "Правильный дом" в связи с имеющимися признаками нарушений в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Управление по результатам рассмотрения обращений в 4 случаях подало исковые заявления в суд, из них 2 удовлетворены в пользу потребителей, присуждено более 150 тыс. рублей. В настоящее время готовятся к подаче в суд 2 исковых заявления.
В 8 случаях граждане самостоятельно обратились в суд, Управление в ходе судебных разбирательств дало 8 заключений. В пользу потребителей присуждено более 2,7 млн рублей.
Дополнительно материалы обращений для оценки действий должностных лиц ООО "Луч" и ООО "Правильный дом" на предмет наличия признаков уголовно-наказуемого деяния направлены в УМВД России по г. Тюмени.
Управление продолжает оказывать потребителям консультационную и практическую помощь в ситуации с неисполнением ООО "Луч" и ООО "Правильный дом" своих договорных обязательств. Образец заявления о судебной защите, скачать здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru