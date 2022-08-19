Тюменская компания выпускает уникальные для РФ модульные дома

Тюменская компания "Русмодуль72" разработала уникальную технологию производства модульных домов и вытеснила с рынка европейские компании, сообщает пресс-служба Агентства инфраструктурного развития региона.

Современный вариант модульных домов и строительных вагонов-бытовок в сложенном виде занимает меньше места при транспортировке. Если раньше на одну машину помещалось не больше двух модулей, то сейчас можно перевезти 8 заготовок за раз.

"Сборка такой конструкции тоже особенная — она занимает всего несколько часов. Модульные дома пользуются спросом у дачников, а бытовки — у строителей и добывающих компаний. Они выдерживают даже суровые морозы Ямала. Все материалы отечественного производства. Аналогов этой технологии в России нет", - отмечают в АИР.