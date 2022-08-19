В Тюменской области насчитали 66,1 предпринимателей и 61 самозанятых

В Тюменской области растет количество предпринимательства: за год ИП приросли на 8,5%, МСП - на 4,2%, а самый бурный рост по количеству самозанятых - почти в два раза.

По состоянию на 10 августа, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 4,2% до 66,1 тысяч по сравнению с данными на эту же дату 2021 года. При этом количество индивидуальных предпринимателей выросло на 8,5%, сообщает депэкономики региона.

Количество самозанятых граждан выросло в 1,9 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - на сегодня такой статус имеют более 61 тыс. человек.