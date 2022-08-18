Тюменская компания отправила в Казахстан 4 тонны рулонного газона

Сотрудники Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели исследования партии рулонного газона общим весом 4 тонны. Продукция произведена в Тюменской области и направлялась на экспорт в Казахстан, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Энтомологическое и гельминтологическое исследования показали, что карантинных насекомых для страны-импортера, а также бледной и золотистой картофельных нематод в газоне нет. Производителю выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что продукция является безопасной и соответствует требованиям страны-импортера.

В Россельхознадзоре отмечают, что несмотря на дороговизну, рулонный газон - выгодное капиталовложение. Его стоимость достаточно высока, однако долговечность покрытия и его эстетичность с лихвой окупают затраченные средства.