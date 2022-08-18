Тюменская компания отправила в Казахстан 4 тонны рулонного газона

11:33 18 августа 2022
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Сотрудники Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели исследования партии рулонного газона общим весом 4 тонны. Продукция произведена в Тюменской области и направлялась на экспорт в Казахстан, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Энтомологическое и гельминтологическое исследования показали, что карантинных насекомых для страны-импортера, а также  бледной и золотистой картофельных нематод в газоне нет. Производителю выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что продукция является безопасной и соответствует требованиям страны-импортера.

В  Россельхознадзоре отмечают, что несмотря на дороговизну, рулонный газон  - выгодное капиталовложение. Его стоимость достаточно высока, однако долговечность покрытия и его эстетичность с лихвой окупают затраченные средства. 

Теги: местные производители , Россельхознадзор , экспорт
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