Тюменский завод откроет линии по выпуску пенопласта, металлокаркасов и мелкоячеестой сетки

Тюмени на "Заводе ЖБИ-3" монтируют линии по производству пенопласта, металлокаркасов и мелкоячеестой сетки, сообщает Главное управление строительства ТО.

Новое оборудование позволит нарастить объем выпуска продукции, сократить затраты и произвести модернизацию завода в рамках импортозамещения.

"Из Кирова нам поставили Линию по производству пенопласта поставили из Кирова, металлокаркасов - из Санкт-Петербурга, мелкоячеестой сетки - из Челябинска.

в ГУС отмечают, что завод постоянно внедряет современные российские технологии и собственные разработки. Так, за счет казанского оборудования и программного обеспечения полностью автоматизирован бетоносмесительный цех, а еще на ЖБИ-3 создали и запатентовали собственную систему прогрева изделий, которая в 10 раз уменьшила энергозатраты.