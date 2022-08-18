Тюменский завод откроет линии по выпуску пенопласта, металлокаркасов и мелкоячеестой сетки

09:38 18 августа 2022
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Тюмени на "Заводе ЖБИ-3" монтируют линии по производству пенопласта, металлокаркасов и мелкоячеестой сетки, сообщает Главное управление строительства ТО.

Новое оборудование позволит нарастить объем выпуска продукции, сократить затраты и произвести модернизацию завода в рамках импортозамещения.

"Из Кирова нам поставили Линию по производству пенопласта поставили из Кирова, металлокаркасов - из Санкт-Петербурга,  мелкоячеестой сетки - из Челябинска.

в ГУС отмечают, что завод постоянно внедряет современные российские технологии и собственные разработки. Так,  за счет казанского оборудования и программного обеспечения полностью автоматизирован бетоносмесительный цех, а еще на ЖБИ-3 создали и запатентовали собственную систему прогрева изделий, которая в 10 раз уменьшила энергозатраты.

Теги: производство , строительство
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