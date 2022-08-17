В Тюмени начали рисовать разметку для электросамокатов

Сервис аренды электросамокатов Whoosh приступил к нанесению специальной разметки на парковках самокатов в Тюмени. Разметка парковок официально согласована с администрацией города.

На первом этапе разметка появится на 30 парковках, расположенных на улицах Республики, Ленина, Герцена, Широтной и других. В дальнейшем практика может распространиться и на другие районы города.

Площадь парковочного места 1,5 м на 3,5 м, что позволит разместить до 10 самокатов. Парковки визуально ограничивают место, где можно оставить электросамокат после окончания поездки, что будет способствовать повышению корректности и аккуратности размещения самокатов.

"Согласно статистике использования электросамокатов Whoosh, более 80% поездок в прошлом сезоне совершалось по транспортному сценарию: по кратчайшему маршруту из точки А в точку Б. Это означает, что пользователи чаще арендовали электросамокаты Whoosh для того, чтобы добраться по делам: на работу, на учёбу, в фитнес-клуб и так далее", - отмечают в пресс-службе компании. подчеркивая, что самокаты стали частью городского транспорта.

Чтобы транспортный сценарий продолжал работать и у пользователей была возможность добраться в нужную точку — нужна парковка. Whoosh не использует модель свободной парковки (free-float), когда самокат можно оставить где угодно. Самокаты Whoosh можно парковать только в особых точках - виртуальных парковках - отмеченных в приложении знаком "Р". Виртуальная парковка – современный и удобный для города способ организации мест стоянок электросамокатов. В отличие от системы free-float, при которой арендный самокат можно оставить в любой точке, виртуальные парковки разрешают заканчивать поездки только в определенных местах, указанных на карте приложения.

Парковки не имеют физических конструкций и расположены таким образом, чтобы самокаты не мешали движению пешеходов и автомобилей. Но если самокаты в этой точке - виртуальной парковке - стоят разрозненно, то они могут занимать слишком много городского пространства.

С начала работы сервиса в Тюмени команда скаутов в круглосуточном режиме следит за порядком на парковках: перемещает их с загруженных парковок на менее загруженные для обеспечения равномерного распределения самокатов во всех зонах работы сервиса и выстраивает самокаты ровно, если кто-то припарковался неаккуратно. Разметка станет дополнительной мерой, которая будет способствовать соблюдению аккуратности парковки.