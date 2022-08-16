На Госуслугах появилась возможность оформить европротокол при ДТП

Жители Тюменской области с помощью сервиса "Госуслуги" могут оформить европротокол при ДТП в приложении "Госуслуги Авто". С помощью нового сервиса "Европротокол онлайн" автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, отмечают в Минцифры РФ.

Плюсы сервиса "Европротокол онлайн"

🔹 сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза;

🔹 не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн;

🔹 нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг, что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:

1️⃣ Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.

2️⃣ Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП.

3️⃣ Сделать фото места происшествия.

4️⃣ Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств. Оформление займет не более 30 минут.

Для оформления европротокола онлайн оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Сколько возместят:

🔹 до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий;

🔹 до 100 тыс. руб. – если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.

🔹 При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года. В нем в се самые популярные сервисы для автомобилистов. Приложение скачали уже 1,6 млн раз.