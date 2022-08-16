Топ-5 отелей ОАЭ для отдыха в Эмиратах

Многие полагают, что поездка в ОАЭ обязательно предполагает отдых в Дубае, однако на практике это далеко не так. Шесть из семи эмиратов, на которые поделено государство, активно вкладывают средства в развитие туристического направления. Одно из доказательств этому – множество отелей мировых сетей с высоким уровнем обслуживания. Рассмотрим список из пяти заведений.

Burj Al Arab

Один из известных и дорогих отелей ОАЭ, и по совместительству Дубая находится на пусть и малом, но собственном острове, соединенном мостом с ближайшим побережьем. На островке есть пляж и зона с несколькими открытыми бассейнами. Самому заведению присвоено целых 7 звезд, и здесь в этом никто не сомневается, а стоимость одной ночи в номере может превышать 900 долларов.

На собственной территории отеля кроме пляжа и бассейнов находятся рестораны и спа. Трансфер от аэропорта осуществляется на элитных автомобилях Rolls-Royce либо на вертолете, что также подчеркивает статус этого места. Более премиального места для отдыха в ОАЭ вы точно не найдете.

Atlantis The Palm

На этот раз "всего лишь" пятизвездочный отель, который находится на вершине искусственного острова Пальма Джумейра, являющегося одной из визитных карточек страны наряду с высочайшим зданием мира Бурдж Халифа. Как и Burj Al Arab, заведение располагает собственным пляжем и огромной зеленой территорией с водными горками, бесплатным аквапарком и теннисным кортом.

Номерной фонд представлен семейными и люксовыми номерами. Заселиться можно и с детьми – для маленьких постояльцев реализована обширная инфраструктура, в том числе детский клуб и множество игровых площадок. По вечерам проводятся интересные развлекательные программы.

Armani Hotel Dubai

На некотором удалении от шума моря и песчаных пляжей расположился отель Armani Hotel Dubai, занявший два этажа высочайшего небоскреба мира под названием Бурдж Халифа. За одну ночь проживания в элитном заведении просят в среднем от 450 долларов США, что уже в два раза меньше, чем в самом дорогом отеле страны. Качество обслуживания при этом здесь ничуть не хуже.

Интерьеры номеров отеля разработаны самим Джорджио Армани. Еще одна причина покупать туры в ОАЭ с заселением в это заведение – множество развлечений как в помещениях гостиницы, так и поблизости, ведь речь идет об инфраструктуре практически в самом сердце Дубая.

Bulgari Resort

5-звездочный отель в форме морского конька находится на уже упомянутом выше острове Пальма Джумейра. Его особенность в том, что он расположился на отдельной части островка, поэтому со всей стороны территория окружена прозрачной морской водой. Стоимость проживания в элитных номерах, оснащенных всем необходимым, начинается в среднем с отметки в 550 долларов США.

Гостям предлагается 101 номер и 20 небольших отдельно стоящих вилл с видом на море, садом и бассейном. В качестве развлечений предлагаются бассейны, частный пляж, клубы, бары, салон красоты, фитнес-центр. Одна из фишек отеля – уникальный яхт-клуб и пристань на 50 причалов.

Anantara The Palm Dubai Resort

Отдых в этом отеле многие сравнивают с поездкой на Мальдивы, куда лететь гораздо дольше и дороже, нежели в ОАЭ. Гостям предлагается большой частный пляж, отдельно стоящие виллы в окружении тропического сада. Это отличное место для тех, кто хочет устроить романтический отдых или медовый месяц – здесь для этого созданы все условия.

Если дорогие заведения вам по определенным причинам не подходят, можете подыскать дешевую гостиницу в ОАЭ самостоятельно либо получить бронь отеля уже в рамках оформленного тура.