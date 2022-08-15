Андрей Артюхов: тюменских строителей ценят в России

В Тюмени чествовали строителей региона, трудом которых города области становятся лучше, а жители – счастливее. В концертном зале "Золотые ворота Сибири" в преддверии профессионального праздника собрались работники и ветераны строительного комплекса Тюменской области.

Торжественное собрание началось с видеопоздравления от полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Вызовы, с которыми столкнулась наша страна, не обошли стороной строительный комплекс. Перед строителями стоят сегодня сложные и амбициозные задачи. Уверен, отрасль достойно с ними справится. Так происходило всегда. Так будет и теперь" - подчеркнул Владимир Якушев.

Обращаясь к тюменским строителям, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что строительная отрасль занимает ведущее место в экономике региона.

"В самые трудные моменты именно строительная сфера становится локомотивом нашей экономики. И результаты первого полугодия позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию шесть школ. Еще две открыты уже в этом году. Активно строятся детские сады. Мы с вами не привыкли останавливаться и впереди у нас еще много работы", - сказал губернатор.

Поздравляя тюменских строителей с профессиональным праздником, исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов подчеркнул, что сегодня эта одна из самых востребованных профессий.

"Благодаря вашему труду в Тюменской области появляются новые школы, больницы, спорткомплексы, современное комфортное жильё. Все это формирует гармоничную и безопасную среду в наших городах и селах. Как, например, спортивный комплекс в селе Мальково, в котором я недавно побывал и который стал украшением территории", - отметил он.

Андрей Артюхов акцентировал внимание на том, что тюменских строителей ценят далеко за пределами нашего региона.

"Вчера президент России Владимир Путин открывал мост в Череповце, и в сюжете, посвященном этому событию, который прошёл по всем федеральным телеканалам наряду с министром и губернатором комментарий давал тюменский строитель, сотрудник предприятия "Мостострой – 11". Это очень здорово, что наши, тюменские строители приняли участие в возведении такого сложного и важного объекта", - отметил он.

Отдельные слова благодарности Андрей Артюхов адресовал ветеранам отрасли.

"Ваш труд преобразил нашу область. Благодаря вам мы живем в современном, красивом и уютном регионе, что подтверждают многочисленные рейтинги и отзывы наших земляков. Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям" - сказал законодатель.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной отрасли региона Андрей Артюхов вручил Благодарственные письма Тюменской областной думы заместителю начальника производственного отдела акционерного общества "Мостострой-11" Станиславу Жукову и заместителю начальника планово-экономического отдела филиала акционерного общества "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Ларисе Фёдоровой.

Станислав Александрович Жуков – высокий профессионал строительной отрасли, он внедрил автоматизированные системы управления для экономических расчетов при планировании, учете и анализе хозяйственной деятельности. С любым объемом работ он справляется успешно, будь то подготовка технической документации, разработка программ или графиков строительства. Это подтвердил досрочный ввод в эксплуатацию нового здания школы № 30 города Тюмени.

Лариса Геннадьевна Фёдорова работает в отрасли свыше двадцати лет, она высококвалифицированный специалист системы транспортного строительства. Благодаря добросовестному отношению к работе, умению находить нестандартные решения в сложных ситуациях она пользуется заслуженным уважением руководства и трудового коллектива.

В ходе торжественного приема тюменских строителей также поздравили глава города Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, известные в регионе руководители строительной отрасли Виктор Чикишев и Андрей Никитин.

Фото Тюменской областной думы

