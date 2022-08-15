Тюменец на российском чемпионате по пахоте стал призером конкурса "Трактор-шоу"

Представитель Тюменской области Сергей Плахин занял третье место в Трактор-шоу на Чемпионате России по спортивной пахоте, сообщает Telegram-канал "Тюменский аграрий".

Честь региона на чемпионате защищали преподаватели агротехнического колледжа из Ялуторовска Евгений Огудов и Сергею Плахину удалось показать хороший результат в "Трактор-шоу", где учитывались скорость и точность установки груза.

"Успешное выступление наших спортсменов на чемпионате ещё раз доказывает, что в тюменском АПК много высококлассных профессионалов, увлечённых любимым делом! Поздравляю Сергея с блестящим результатом, вместе с агротехническим колледжем горжусь такими специалистами. Для коллег и студентов это достойный пример для подражания!" — отметил замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Отмечается, что в этом году в чемпионате по пахте участвовали команды из 40 субъектов РФ, а также Белоруссии и Киргизии.