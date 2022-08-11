Около 13 тысяч человек высказали свое мнение по поводу межвузовского кампуса в Тюмени

Тюменский межвузовский кампус – один из ключевых долгосрочных проектов, направленный на развитие региона, уверен глава региона Александр Моор.

В общественном обсуждении концепции кампуса участвуют жители Тюменской области, Ямала и Югры. Следующий этап – формирование технического задания, которым займутся архитекторы, экологи, другие отраслевые эксперты.

Проект создания кампуса будет реализован не только за счет областного бюджета. Предусматривается привлечение частных инвестиций. Кроме того, в Минобрнауки РФ направлена заявка на получение федерального гранта.

Сбор предложений по проекту уже завершился, сейчас идет голосование за самые значимые и яркие идеи среди собранных на первом этапе. На сайте проекта указано, что участие в обсуждении будущего проекта межвузовского кампуса приняли 12 941 человек.

Проектирование кампуса запланировано на 2022-2023 годы, строительство – на 2024-2026 годы.

Кампус не станет закрытой территорией, его инфраструктурой смогут пользоваться абсолютно все жители и гости Тюмени, больше