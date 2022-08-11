Тюменская область делает оптимистичные прогнозы на урожай зерна

В 2021 году регион собрал почти 1,13 млн тонн зерна, в эту уборочную страду аграрии ожидают рост на 12 - 15 % к прошлому году, сообщил Александр Моор на пресс-конференции.

"Погодные условия в этом году лучше прошлогодних, своевременно прошли осадки, поэтому, чтобы не сглазить, - пока оценки хорошие. Мы можем + 12-15% к объему прошлого года собрать".

Глава региона подчеркнул, что область сегодня полностью обеспечивает потребность населения по основным продуктам (молоко, яйцо, мясо, картофель овощи).