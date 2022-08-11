Тюменские компании поборются за звание организации с высокой соцэффективностью

Тюменские компании могут принять участие в региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Конкурс призван привлечь общественное внимание к важности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий. Для организаций это возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни. Победа в конкурсе способствует созданию положительного социального имиджа организации.

Ранее организации Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале.

Формат конкурса предусматривает двухэтапное проведение на региональном и федеральном уровнях. Победители регионального этапа номинируются областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений на федеральный уровень.

Заявления на участие в региональном этапе конкурса, а также пакеты документов принимаются департаментом труда и занятости населения Тюменской области до 15 сентября. С подробной информацией о порядке, условиях участия в конкурсе, конкурсной документацией можно ознакомитьсяна сайте Минтруда РФ.