Переселенцам с Украины помогают найти работу в Тобольске

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Тобольское отделение кадрового центра "Работа России" помогли трем переехавшим с Украины женщинам устроиться на работу в местном кафе, сообщают в департаменте труда и занятости ТО.

Консультанты кадрового центра работают индивидуально с каждым обратившимся за помощью, оказывают содействие в получении необходимых документов, регистрируют на Госуслугах, помогают грамотно составить резюме. Для тех кому необходимо смягчить последствия стресса, оказываются услуги психологической помощи, рассказала начальник центра Венера Шкилева.

"Начинать сначала – трудно, но мы сможем! Хорошее отношение к украинцам чувствуется сразу. По прибытию в город Тобольск мы обратились в кадровый центр. Работу искали любую. Новый город, новая жизнь. Из имеющихся вакансий была и моя профессия. На родине я работала баристой. И такая удача, что и в Тобольске была такая вакансия. На собеседовании я показала все свои навыки, прошла стажировку. Специалисты кадрового центра помоги оформить все документы. После этого меня приняли в штат", - рассказала одна из трудоустроенных.