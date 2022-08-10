Популярный шеф-повар попробовал на вкус школьную кухню Тюмени

Для дегустации школьного меню в Тюмень приехал Александр Белькович, известный ресторатор ведущий шоу "ПроСТО кухня", блогер и автор кулинарных книг. Его участие в большой дегустации в одной из тюменских школ вместе со школьниками организовал Комбинат школьного питания "Центральный".

Александр учит готовить шикарно, но не дорого. Каждая порция укладывается в 100 рублей, поэтому выбор Комбината был очевиден. Любимым и самым масштабным проектом Саши стало международное реалити-шоу "Мастер Шеф Дети". Вот почему Александр проявил заинтересованность к теме школьного питания.

На дегустации Комбинат представил детям и известному шеф-повару новинки, и "классику" школьного меню. На дегустации присутствовали дети разного возраста из 10 школ города. Александр одобрил в меню мясные тефтели по-шведски с брусничным соусом и картофельным пюре, сырные макароны мак-н-чиз, макароны аль помодоро, картофельную запеканку, сэндвичи с курицей и солеными огурчиками.

"Классно, вкусно, здорово, не ожидал и очень доволен своим участием в дегустации", - отметил Александр.

Особенно Александр отметил новинку - манную кашу с маком и вишней, творожную запеканку с изюмом, бефстроганов из рыбы, рыбные палочки, ленивые голубцы, макароны в томатном соусе.

"Современные подходы к школьному питанию должны быть обязательно, но не стоит забывать, что дети любят все простое и понятное", - прокомментировал шеф-повар.

"Наша задача - делать школьное меню актуальным современным тенденциям. Дети ходят в кафе и кофейни со своими родителями и друзьями, выбирают новые вкусы, а это значит, мы должны отслеживать все, что происходит в нашей профессиональной сфере и быть актуальными. Полезные, вкусные и современные блюда могут быть и в школьной столовой. При этом важно сохранить классику! Все топы блюд, любимые школьниками, мы просто обязаны оставить в меню, разнообразив его новинками. И, конечно, мы продолжим кормить детей только полезной едой", - сказал руководитель направления по развитию комбината Матвей Баженов.

Для вовлечения детей в тему вкусной, домашней еды "своими руками" на мероприятии прошло несколько мастер-классов. Суперфиналистка проектов "Кондитер" и "Белый китель" на канале "Пятница" Анастасия Семянева провела кондитерский мастер-класс "Трайфл с ягодами", дети своими руками собрали и испекли пиццы, а Александр Белькович провел мастер-класс по приготовлению макарон с вишней и сливочным сыром.

Дегустация закончилась профессиональным общением ресторатора со школьными поварами тюменских школ. Участники встречи обсудили тонкости работы в условиях ограничений СанПиН в питании детей и строгого перечня сырья для приготовления блюд в школах, команда Комбината получила обратную связь и рекомендации от известного шефа, напутствие в новый учебный год и колоссальный опыт от общения.

"Повышать мастерство, обмениваясь опытом с лучшими - наша цель. В этом году мы положили начало большому пути в обучении новому, внедрении лучших практик в организованном питании. Команда Комбината решила расширять границы. Будем меняться к лучшему и станем лучшими. Все должно работать на наших детей, даже самые популярные телеведущие и известные шеф-повара. Надеемся на продолжение дружбы и совместные проекты с Александром Бельковичем", - подытожил Матвей Баженов.