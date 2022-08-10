370 малоимущих семей Тюменской области получили деньги на открытие бизнеса и ведение подсобных хозайств

Социальный контракт помогает малоимущим семьям открыть собственный бизнес или развить личное подсобное хозяйство, с 1 июля максимальный размер выплат на эти цели увеличен до 350 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно, сообщает департамент соцразвития ТО.

Заключить социальный контракт могут семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в Тюменской области на сегодня - 15 172 рубля).

Будущие предприниматели могут пройти бесплатные курсы в центре "Мой бизнес" и получить помощь по поиску работы, а семьи, в которых воспитываются пять и более детей - ежемесячные выплаты. Всего в Тюменской области с начала 2022 года такой возможностью воспользовались 370 семей, которым предоставлены выплаты на сумму более 50 млн рублей.

Программу реализует департамент социального развития Тюменской области при софинансировании из федерального бюджета. Подать заявление можно через МФЦ или портал государственных услуг. Дополнительная информация - по тел. 8-800-100-1290.