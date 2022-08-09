Тюмень вошла в топ-3 регионов по приросту вакансий в июле

По сравнению с июнем июльский спрос на персонал в России вырос на 3,5%, Тюмень вошла в тройку лидеров по приросту количества предложений о работе, отмечает Служба исследований hh.ru.

По данным аналитики, в Тюмени в июле было открыто на 6,1% вакансий больше, чем месяцем ранее. Рост спроса на персонал наблюдался в 25 из 28 профессиональных сфер. Наиболее востребованы в июле специалисты сферы "Спорт, фитнес, салоны красоты": за месяц предложений о работе стало на 29% больше. Схожую динамику показали и сферы "Страхование" (+28,6%) и "Госслужба, НКО" (+26,9%). В топ-5 вошли также "Автомобильный бизнес" (вакансий стало на 23,5% больше) и "Маркетинг, реклама, PR" (+18,6%). Количество вакансий снизилось в "Медицине, фармацевтике" (предложений о работе стало на 0,1% меньше), "Безопасность" (-0,7%) и "Инсталляции и сервисе" (-0,8%).

Ситуация с вакансиями анализировалась о 25 крупнейшим городам РФ, лидеров рейтинга и показателем в +6,5% стал Волгоград. в тройке лидеров и Екатеринбург, где рост предложений составил 5,9%.