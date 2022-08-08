Открылся авиарейс Казань-Мурманск-Тюмень

Тюменская область, Мурманск и Казань объединены рейсом авиакомпании "ЮВТ АЭРО". Татарстанская авиакомпания запустила новое направление с 8 августа, первый рейс уже прибыл в Тюмень, обратный вылетит в ближайшее время.

Как сообщает авиакомпания, самолёты будут курсировать по понедельникам, вторникам и субботам.

По понедельникам и субботам: время отправления из Казани в 04:00 – посадка в аэропорту Мурманска в 06:50, вылет из Мурманска 07:40 – посадка в Тюмени в 12:55. Обратный вылет из Тюмени 13:45 – посадка в Мурманске в 15:00, вылет из Мурманска 15:50 – посадка в Казани в 18:45.

По вторникам: время отправления из Казани в 10:10 – посадка в аэропорту Мурманска в 13:00, вылет из Мурманска 13:50 – посадка в Тюмени в 19:00.

Обратный вылет из Тюмени в 19:50 – посадка в Мурманске в 21:05, вылет из Мурманска 22:00 – посадка в Казани в 01:00 (среда).

Время для каждого аэропорта указано местное.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, вместимость пассажирского салона – 50 человек.

Фото авиакомпании "ЮВТ АЭРО"

Минимальная стоимость перелёта в одну сторону из Казани до Мурманска 7 590 рублей, из Мурманска до Тюмени 7 090 рублей, из Казани до Тюмени 10 090 рублей. В стоимость билета входит багаж весом 10 кг и 5 кг ручная кладь.