Тюменцы за два часа раскупили билеты на вертолетные экскурсии над городом

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Крупное авиашоу Западной Сибири "В гостях у ЮТэйр" пройдет в Тюмени 14 августа, в программе есть вертолетные экскурсии, билеты на которые с начала продаж раскупили за два часа, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Друзья, всего за пару часов билеты на наши вертолетные экскурсии оказались полностью раскуплены! Поздравляем счастливчиков, которые успели приобрести билеты. Уже совсем скоро вы сможете полюбоваться головокружительными видами Тюмени с борта нашего Ми-8", - отмечают в пресс-службе.

Учитывая интерес к экскурсии, организаторы обещают увеличить количество и проинформировать в соцсетях о дополнительном запуске продаж.

Авиашлоу пройдет на аэродроме "Плеханово", вход свободный, начало в 10:00. Помимо экскурсий, на авиашоу будут выступления авиамоделистов, парашютные десанты, полеты самолетов-амфибий, перевозка автомобиля на внешней подвеске Ми-8, полеты крупнейшего вертолета в мире Ми-26 и многое другое.