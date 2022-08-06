Андрей Артюхов: тюменские железнодорожники – высочайшие профессионалы

Исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" принял участие в торжестве в честь Дня железнодорожника.

Сегодня в Тюмени состоялось торжественное собрание, посвященное Дню железнодорожника, который традиционно отмечается в России в первое воскресенье августа. Это самый первый профессиональный праздник, учрежденный в нашей стране в 1896 году.

В ДК "Железнодорожник" собрались работники Тюменского региона Свердловской железной дороги, ветераны отрасли, студенты профильных колледжей, представители железнодорожных династий.

Поздравляя тюменских железнодорожников с профессиональным праздником, исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил ключевую роль железнодорожного транспорта в развитии региональной экономики. Очень важна и работа по поддержке ветеранов отрасли, а также благотворительные и социальные проекты, которые реализует Тюменский регион Свердловской железной дороги.

"Вы не только высочайшие профессионалы, обеспечивающие бесперебойную перевозку жителей нашего региона и транспортировку грузов. Вы люди с большим и добрым сердцем. Еще раз благодарю вас за то, что вы включились в новогодний проект партии "Единая Россия" "Елка желаний" и исполнили мечту больного 9-летнего мальчика Мирона, который вместе с машинистом Леонидом Чепурновым проехал от Тюмени до Войновки в кабине тепловоза. Леонид всю дорогу показывал Мирону, как управляют тепловозом, учил его по-отечески, с любовью. Для мальчика, увлеченного железной дорогой, эта поездка стала настоящим новогодним чудом. Большое вам спасибо за такие добрые дела", - сказал законодатель.

Андрей Артюхов подчеркнул, что сегодня все сотрудники Российской железной дороги, в том числе тюменские железнодорожники в честью выполняют задачи по осуществлению бесперебойного снабжения российских военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Депутат вручил Благодарственные письма Тюменской областной думы заслуженным работникам Тюменского региона Свердловской железной дороги: начальнику тяговой подстанции Ишимской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" Виктору Егорочкину, председателю Совета ветеранов Тюменской дистанции гражданских сооружений Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги Татьяне Велижаниной, дежурной по железнодорожной станции Тюмень Тюменского региона Свердловской железной дороги Ольге Поповой, руководителю хора "Молодая душа" ДК "Железнодорожник" Светлане Федоровой. Благодарность председателя Тюменской областной думы была вручена заместителю главного ревизора по безопасности движения поездов аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов Свердловской железной дороги Антону Шалаеву.

Тюменских железнодорожников поздравили также председатель Совета ветеранов Тюменской области Степан Киричук, заместитель главы Тюмени Петр Вагин, заместитель начальника дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев.