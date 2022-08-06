Жителям Тюменской области напомнили об ответственности за природные пожары

За минувшую неделю на землях лесного фонда зафиксировано два пожара. Оба возникли по вине местного населения, в выходные дождей не ожидается, поэтому деплеса просит жителей региона соблюдать пожарную безопасность в лесах и в преддверии выходных напоминает о значительных штрафах за нарушение правил:
Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Помните, что нарушение этих правил может привести не только к лесному пожару, но и к штрафу, размер которого зависит от тяжести наступивших последствий. Не стоит забывать, что размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима весьма значителен.
Также виновные лица обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду, и затраты, связанные с тушением лесного пожара.
В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:
- запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;
- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
- запрет на проведение пожароопасных работ и сжигание порубочных остатков.
"Мы убедительно просим тех, кто отдыхает в лесу, не оставлять после себя мусор, он не только неэстетично выглядит, но и является потенциальным источником опасности для животных, а также может стать причиной возгорания", - отмечают в деплеса.
О лесных пожарах и иных угрозах лесному фонду сообщайте на Прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), по короткому номеру 112 или через мобильное приложение "Берегите лес".
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