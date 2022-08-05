Тюменцам разъяснили, почему тарифы на коммунальные услуги выросли на 14,9%

Льготные тарифы на питьевую воду, водоотведение и теплоснабжение увеличены с 1 июля на 14,9%, департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области решил разъяснить, почему принято такое решение.

Ежегодно рост коммунального платежа ограничивается. Это требование статьи 157.1 ЖК РФ. Среднее ограничение (предельный индекс), которое Правительство РФ устанавливает для регионов, не учитывает "инвестиционную составляющую", право принимать решение об учете такой составляющей в тарифах дано субъектам РФ. Такое право в Тюменской области реализовано и для Тюмени максимальный индекс составил 14,9% (основание – реализация инвестиционных программ ООО "Тюмень Водоканал" и АО "УСТЭК"), следовательно, льготные тарифы на питьевую воду, водоотведение и теплоснабжение увеличены с 1 июля на 14,9%.

Зачем это сделано?

Коммунальная инфраструктура требует регулярного текущего и капитального ремонта и соответствующих вложений.

В тарифах на тепловую энергию, питьевую воду и водоотведение в Тюмени инвестиционная составляющая учитывается ежегодно, на системной основе.

Потребители, оплачивая коммунальные услуги по тарифу, учитывающему инвестиционную составляющую получают качественное и надежное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

В результате реализации мероприятий инвестиционных программ за последние три года снижено количество прекращений подачи тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения почти в два раза, количество отключений воды снизилось почти на 20 процентов. Наблюдается устойчивая динамика снижения потерь энергоресурсов. Так, потери воды за пять лет снизились более чем в два раза.

Решение о более высоком росте коммунальной платы тюменцев в этом году позволяет ускорить/расширить реконструкцию и развитие тюменской коммунальной инфраструктуры.

Даже с ростом 14,9% тюменцы не стали платить за коммуналку в полной мере. В рамках механизма льготных тарифов областной бюджет платит за каждую гигакалорию тепловой энергии 488 рублей (23%), за кубометр воды 18,5 рубля (32%), а за водоотведение почти 33 рубля или больше половины от тарифа. В расчете на квартиру площадью 54 квадратных метра, в которой проживает 3 человека - бюджет возмещает за семью около 2,5 тысячи рублей – примерно 1/3 коммунального платежа. В целом по Тюмени в год из бюджета за жителей оплачивается 4 млрд рублей.

Это первый уровень социальной тарифной поддержки и распространяется на абсолютно всех жителей Тюмени.

В дополнение к льготным тарифам гражданин или семья, чей расход на оплату жилищно-коммунальных услуг превышает (например, начал превышать с учетом роста тарифов на 14,9%), 20% от дохода, имеет право получить субсидию на оплату ЖКУ в пределах социальной нормы площади.

Особо нужно остановится на цифре 20%. Такая величина действует с 1 июля и раньше была выше (22%). Для получателя субсидии чем ниже цифра – тем выше субсидия или вероятность появления основания для ее получения при прочих равных условиях.

Для жителей с невысоким доходом в рамках такого роста тарифов и применения новой системы региональных стандартов оплаты ЖКУ, в первую очередь – снижения максимальной доли расходов семьи на оплату ЖКУ с 22 до 20%, платеж за коммунальные услуги в сравнении с первым полугодием может даже снизиться.

Каждый житель может взять квитанцию в руки и оценить – больше 20% от дохода он расходует на коммуналку или меньше. Если больше – есть основание для обращения за субсидией.

Решение о росте тарифов на тепло и воду на 14,9% необходимо, оно сбалансировано между ускорением реконструкции инженерных сетей и между приростом коммунального платежа, позволяет не перегрузить кошелек жителей.

С информацией о тарифах можно ознакомиться в разделе "Сколько мы платим за услуги ЖКХ" .