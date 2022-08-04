Зеленая вода будет циркулировать в теплосистемах трех котельных Тюмени

С 8 по 26 августа УСТЭК проверит на герметичность закрытые системы теплоснабжения трех котельных Тюмени, расположенных в районе Мыс, для этого в воду добавят краситель.



Испытания проводятся не первый год. В этот раз они охватят тепловые и внутридомовые сети ста многоквартирных домов, источниками для которых являются котельные №№ 19, 20, 24. Мероприятия проводятся для выявления утечек на трубопроводах и неисправностей внутридомовых коммуникаций потребителей путем добавления красителя "Уранин А".



Реагент "Уранин А" имеет органическое происхождение, он окрашивает техническую воду в яркий зелёный цвет с флуоресцентным эффектом. Краситель применяется для определения мест выхода воды из тепловых сетей, кроме того, он используется в бытовой химии для подкраски моющих средств, лечебных солей, мыла, шампуней, придания цвета аквариумной воде и прочее.