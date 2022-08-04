Экспорт предприятий АПК Тюменской области в 2021 году достиг 27,5 млн долларов

Сельхозпроизводители Тюменской области в 2021 году экспортировали своей продукции на 27,5 млн долларов, что превысило плановые показатели на 6,5 млн. В первом полугодии 2022 года тенденции роста сохраняются, отметил замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов, открывая День поля - 2022.

"В прошлом году при плановом значении в 21 млн долларов экспортной продукции предприятия АПК Тюменской области экспортировали товаров на сумму свыше 27,5 млн долларов в стоимостном выражении", — сообщил, Владимир Чейметов.

По словам замгубернатора, сельхозпроизводители не только осваивают рынки ближнего зарубежья, но и развивают деловое партнерство с такими странами, как Монголия, Турция, Китай, США. Например, ООО "Опеновское" Ишимского района поставляет пивоваренный ячмень в Прибалтику, есть поставки продовольственной пшеницы в Монголию, Ишимский "АминоСиб" увеличил поставки спирта в Турцию, лизина и глютена - в США, поставки сухого молока на экспорт увеличил Ялуторовский молочный комбинат. Агрофирма "КРиММ" экспортирует как семенной, так и товарный картофель.

Чейметов отметил, что местным производителям выгоднее экспортировать не сырье, а готовую продукцию. "Тюменское зерно давно реализуется за пределы России, но из-за дальности границ мы считаем, что зерно как продукт лучше перерабатывать в муку, лизин или же использовать для животноводства и поставлять на рынок мясо птицы, полуфабрикаты, свинина и т. д. могли с более добавленной стоимостью перемещаться на дальнее расстояния, и более людей было задействовано в производстве продукции", - рассказал журналистам Чейметов.

Конкурировать даже на внутреннем рынке нелегко, а на внешних - тем более. Спрос на тюменскую продукцию из-за рубежа подтверждает, что местные аграрии производят качественную и высококонкурентную продукцию, благодаря в том числе эффективному инвестированию в развитие производства и внедрению новых технологий, подчеркнул замгубернатора.