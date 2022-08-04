Объявлены победители регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Порядка 70 социально ориентированных проектов были представлены на суд экспертам в Тюменской области.

Победителями регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ стали:

Среди взрослых по номинациям победителями стали Елена Калинина - "ВЯЖУ ДОБРО", Елизавета Меркушина - "Зона комфорта - ЛЁД", Дания Апасова - "Добромед-profi", Альмира Сажина - "Историко-культурный заповедник "Бухарско-татарская слобода "ЯНАВЫЛЛ".

Среди НКО: Клуб АНТЕЙ" с проектом "Область здоровья", ТРООИ "Равные возможности Тобольск проект "Социализация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья", Центр по оказанию услуг населению "Лабиринт" проект "Ограниченные невозможности", Добровольческий молодёжный центр "Грин Хелперс" проект "Фестиваль доброты "Тёплые коты" и Межрегиональная общественная организация "Тепло души" проект "OnkoArt. Онкопозитив и творчество", Благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" проект "Стерилизация животных в проблемных районах города Тюмени".

Категория "Бизнес": АО "Транснефть – Сибирь" проект "АО "Транснефть – Сибирь" – Крайнему северу", "Тюмень Водоканал" проект "Росводоканал Добро (г. Тюмень)", Индивидуальный предприниматель Турнов Сергей Вячеславович проект "Среда без границ".

В номинации "Медиапроект" победила Наталья Шимина (категория ВОЛОНТЕРЫ) проект "ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ - портал для родителей о детях".

После федеральной экспертизы на сайте Премии будет опубликован список участников, которые прошли в полуфинал, который состоится с 29 августа по 2 октября. Претенденты представят видео о своем проекте, смету и календарный план. В финале проекты оценит не только федеральное жюри, но и жители страны на народном голосовании. Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера.