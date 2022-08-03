Сотрудники АО Транснефть – Сибирь" приняли участие в велопробеге, посвященном годовщине со дня рождения генерала И.И. Федюнинского

Сотрудники АО Транснефть – Сибирь" стали участниками велопробега, посвященного 122-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского.

Предварял велопробег торжественный митинг, в ходе которого к подножию памятника фронтового полководца возложили цветы и.о. председателя Тюменской областной думы А.В. Артюхов, председатель Тюменского областного совета ветеранов войны и труда С.М. Киричук, депутат Тюменской областной думы, председатель Федерации велосипедного спорта Тюменской области Ю.А. Баранчук, волонтеры из числа сотрудников АО "Транснефть – Сибирь", представители ветеранских организаций, учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, жители города Тюмени.

Федюнинский – это человек-легенда, который всю свою жизнь посвятил служению армии, служению Родине. "Сегодня здесь, у памятника герою Великой Отечественной войны, собрались вместе представители нескольких поколений. Бок о бок в едином строю ветераны, молодежь, дети – все те, кто свято хранит память о ратном подвиге нашего славного воинства. В честь годовщины со дня его рождения мы организовали велопробег – таким образом хотели бы воздать дань памяти этому выдающемуся человеку", – отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Р.Р. Исламов.

Старт велопробегу был дан по завершении торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Федюнинскому. В нем приняли участие сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" и профессиональные спортсмены-велосипедисты тюменского региона. Велопробег организован под эгидой ПАО "Транснефть", которое на протяжении нескольких лет успешно развивает в коллективе корпоративное велодвижение.

Участникам памятного мероприятия предстояло преодолеть более 40 км до конечной точки маршрута. Велопробег финишировал на родине командарма в деревне Гилева Тугулымского района Свердловской области, где спортсмены вместе с его односельчанами почтили память генерала Федюнинского.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть-Сибирь"