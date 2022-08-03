Прокуратура завела Телеграм-канал "Правовой вектор"

14:00 03 августа 2022
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Прокуратура Тюменской области открыла Телеграм-канал "Правовой вектор", ресурс создан в целях правового просвещения и правового информирования граждан.

"Надеемся, что  размещаемая в просветительском Телеграм-канале информация о требованиях действующего законодательства и практике его применения поможет гражданам своевременно и грамотно реализовывать права и исполнять обязанности, а также избежать ошибок при принятии решений в различных жизненных и спорных ситуациях", - отмечают в прокуратуре.

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