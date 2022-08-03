Моор: в Тюменской области снижается безработица

Более 28,5 тысячи вакантных рабочих мест предлагают нуждающимся в трудоустройстве жителям региона органы занятости населения Тюменской области, с начала года вакансий насчитывалось около 24 тысяч, а с мая и по настоящее время наблюдается рост их количества, отмечают в департаменте труда и занятости населения.

"В целом мы видим, что за период с марта по июнь безработица в регионе практически не росла, а сейчас наблюдается ее снижение. Создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест продолжает оставаться важнейшей задачей бизнес-сообщества, а также региональных и муниципальных органов власти", – резюмировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Планируется создание свыше 2,4 тысячи временных рабочих мест на предприятиях, работники которых находятся под риском увольнения, с компенсацией части расходов по оплате труда на протяжении трех месяцев. также в планах создание более 1,4 тысячи рабочих мест в рамках программы организации оплачиваемых общественных работ. По данным на конец июля, уже создано 1 219 мест на общественных работах, трудоустроено более тысячи человек.

Численность безработных в Тюменской области по данным на 26 июля 2022 года составляла 4 230 человек – почти вдвое меньше, чем на аналогичную дату 2021 года.