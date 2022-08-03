Тюменский нефтегазовый кластер пополнился учреждением Роснедр

ФАУ "ЗапСибНИИГГ" - подведомственное учреждение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) по Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции вступило в Нефтегазовый кластер.

Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики осуществляет ежегодный мониторинг состояния минерально-сырьевой базы углеводородного сырья по Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Александр Тимчук, заместитель генерального директора по науке ФАУ "ЗапСибНИИГГ":

Вступление в Нефтегазовый кластер для нас, прежде всего, означает расширение взаимодействия Тюменской области со структурами Федерального агентства по недропользованию. Развитие этих отношений позволит качественнее использовать полезные ископаемые региона, в том числе другими участниками промышленного кластера. Хочу отметить хорошую организацию ассоциации и верное, на наш взгляд, стратегическое направление поддержки предприятий региона.

Это уже 81 по счету участник кластера. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил ранее, что ожидаем, что до конца года количество участников достигнет ста".