Фестиваль фермерской еды "Свое" в выходные пройдет в центре Тюмени

В предстоящие выходные на площади 400-летия Тюмени пройдет фестиваль фермерской еды "Своё", сейчас идет активная застройка торговых рядов и интерактивных зон.

"В пятницу все приготовления будут закончены, и 6–7 августа с 10 до 20 часов на площади состоится, по сути, большой семейный праздник. Продумывается культурная программа, конкурсы, мастер-классы… Также в продолжение двух дней фестиваля на площади будут работать мастера-ремесленники: тюменцы и гости города смогут приобрести изделия традиционных промыслов и ремёсел", - рассказал глава города Руслан Кухарук.

Молочную и сырную продукцию, мёд, мясо и птицу, овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, хлеб, бакалею, грибы и ягоды, чай и травы представят фермеры Тюменской области, а также соседней Свердловской, Перми, Москвы и других регионов. у покупателей будет возможность купить что-то новое для своего стола, а для российских производителей это прекрасная возможность найти новых клиентов, отметил глава города.

Праздник организован при поддержке правительства Тюменской области, администрации города Тюмени и Россельхозбанка.