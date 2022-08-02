Тюменским работодателям требуется полсотни IT-специалистов

Работодателями Тюменской области заявлено более 50 вакансий по IT-направлениям: программирование, веб-дизайн, администрирование баз данных, администрирование сетей и другим. сообщает дептруда.
Обратившись в органы службы занятости, молодые IT-специалисты, а также студенты последних курсов, могут пройти стажировку в IT-предприятиях региона под руководством опытных наставников.
Кроме того, работодателям принявших на работу состоящих на учете в органах службы занятости граждан возмещаются нормативные затраты, связанных с оплатой их труда.
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