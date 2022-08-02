Тюменский технопарк на втором месте в рейтинге региональных операторов Фонда "Сколково"

В России действует 20 региональных операторов и 11 региональных представителей Фонда "Сколково", Тюменская область на второй строчке рейтинга по эффективности работы.
Показателями эффективной работы, являются привлеченные инвестиции, полученные патенты, фактический прирост участников, гранты, суммы коммерческих контрактов и др.
В настоящее время 30 тюменских предприятий являются участниками "Сколково", это даёт им возможность применять налоговые льготы, микрогранты, услуги Фонда на льготных условиях, участие в программах акселерации и менторских программах Фонда, а так же международных программах для выхода на глобальные рынки.
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