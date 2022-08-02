Сто IT-ипотек одобрили банки в Тюменской области

100 заявок на льготную ИТ-ипотеку одобрено в Тюменской области с начала июня 2022 года, сообщает ГУС.

Всего поступило 182 обращения. Заключено 19 договоров на сумму более 126 млн рублей.

На льготу могут претендовать специалисты:

▫️в возрасте 22-44 лет;

▫️работающие в аккредитованных ИТ-компаниях Тюменской области;

▫️зарабатывающие свыше 100 000 рублей в месяц (до вычета НДФЛ).

В Тюменской области действуют и другие льготные ипотечные программы:

🔹сельская ипотека — по ставке до 3% годовых;

🔹семейная ипотека (для семей, у которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился ребенок либо есть ребенок с инвалидностью) — по ставке до 6% годовых;

🔹при покупке жилья на первичном рынке — до 7% годовых.