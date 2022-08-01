Суд взыскал с ишимца 166 тысяч рублей за лесной пожар

Ишимский районный суд вынес приговор в отношении Николая Корсакова, обвиняемого в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если эти деяния причинили значительный ущерб (ч. 1 ст. 261 УК РФ).

Из материалов дела следует, что 19 октября 2021 года мужчина, находясь в деляне лесосеки № 1 Ишимского лесничества Дымковского сельского поселения, действую по неосторожности, при сжигании собранных в три кучи порубочных остатков от деревьев, допустил нарушение законодательства. После разведения огня, Николай покинул место разведения кострищ, не затушив их, тем самым оставил костры без присмотра. В результате чего произошло возгорание сухой травы территории выруба, что привело к лесному пожару, в ходе которого уничтожены лесные насаждения породы сосна. Материальный ущерб составил 166 237 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что когда узнал о пожаре, приехал его тушить. Считает, что возгорание произошло из-за ветра. С гражданским иском согласен частично в размере 100 000 рублей, в содеянном раскаивается.

Суд назначил Корсакову 200 часов обязательных работ, гражданский иск удовлетворил полностью - взыскал с ответчика 166 237 рублей.