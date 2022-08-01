В Тюмени и Тобольске появятся экодома

Экодома - это современные площадки для экопросвещения. Проект реализует региональный оператор по обращению с отходами в Тюменской области ООО "ТЭО".
Жители Тюменской области и гости региона смогут учиться культуре сбора мусора, бережного потребления ресурсов и узнают о вторичной переработке отходов.
В экодомах будут организованы:
🔸выступления экспертов и экоактивистов;
🔸пункты приема вторичного сырья;
🔸познавательные игры для детей и взрослых;
🔸мастер-классы, экодебаты и многое другое.
Все собранное в пунктах вторсырье гарантированно отправится на переработку. В дальнейшем экодома установят в других населенных пунктах Тюменской области.
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