Сотрудники Тюменской Авиабазы тушат пожары в Коми

25 сотрудников Тюменской Авиабазы отправились тушить лесные пожары в Республику Коми, где из-за жары и ветра сложилась чрезвычайная ситуация, сообщил губернатор Александр Моор.
"Наша помощь необходима. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 5 тыс. га. Весь июль в Коми стоит сухая жаркая погода, почти нет осадков. Распространению стихии способствует шквалистый ветер. Наши ребята знают, как бороться с пожарами в таких сложных условиях. Они уже приступили к тушению", - написал Моор в Telegram-канале.
Тюменцы работают в Усть-Цилемском районе Коми, переброска лесопожарных формирований осуществлена в связи с неблагоприятным прогнозом сохранения высокого класса пожарной опасности в республике Коми в рамках Межрегионального плана маневрирования, пояснили в деплеса.
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