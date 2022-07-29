Семья с тройней в Тюмени получила в подарок 4,3 млн рублей

В Тюменской области очередная семья, в которой родилась тройня, получила из областного бюджета выплату на улучшение жилищных условий. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор. Размер выплаты составил 4,3 млн рублей.

Напомним, эта мера социальной поддержки в Тюменской области была введена с 2013 года. Всего за это время ею воспользовались 54 семьи (включая семью, получившую выплату в 2022 году), из областного бюджета было выплачено более 210 млн рублей.

Про новую многодетную семь известно, что дети родились зимой, мальчиков назвали Михаилом, Макаром и Максимом, для их 28-летней мамы это были первые роды.