Выбрать профессию по душе поможет Кадровый центр "Работа России" Тюменской области

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних и безработной молодежи активно реализует кадровый центр "Работа России" Тюменской области.

Подростки работают в учреждениях бюджетной и внебюджетной сферы. Ребята собирают скошенную траву на территории школ, проводят влажную уборку после ремонта, подготавливают к утилизации макулатуру. А еще работают помощниками культорганизаторов и оказывают помощь в организации и проведении мероприятий. В их числе - торжественная церемония возложения цветов к мемориальным комплексам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открытие фестиваля "Лето в Тобольском Кремле", а также открытие Аптекарского сада.

Быть членом "Отряда мэра" это не только трудовые будни. К ребятам приходят психологи-профориентаторы, чтобы помочь сделать выбор будущей профессии.

Например, в Тобольске специалист предложил ребятам разложить "профессьянс". Суть игры заключается в том, чтобы узнать наиболее подходящие профессии и исключить те, что не по душе. Многие ребята задумались о том, какая профессия им подходит.

Ежегодно при содействии службы занятости в свободное от учебы время трудоустраивается более 23 тысяч подростков. В третью летнюю трудовую смену 2022 года планируется трудоустроить более 4,8 тысяч подростков.