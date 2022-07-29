Фестиваль "Абалакское поле" пройдет под Тобольском в 2023 году

фото - https://vk.com/kolmakov_aleksei

Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле", посвященный Руси и ее соседям в VIII-XI веках, пройдет под Тобольском 7-9 июля 2023 года, ранее сообщалось, что в этому году мероприятие не состоится.

"После рабочей встречи под председательством главы города Тобольска Максима Афанасьева приняты ключевые и принципиальные, и очень своевременные решения касательно судьбы фестиваля "Абалакское поле". Фестиваль однозначно состоится в 2023 году! Подробности и детали будут раскрываться по мере подготовки к фестивалю, и всем сопутствующим мероприятиям предшествующим ему", - написал на своей странице в Vk директор фестиваля Алексей Колмаков.

Колмаков отметил, что впереди очень много кропотливой командной работы: работников администрации, реконструкторов, общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. "Я никогда не устану напоминать свои слова, которые произнес еще 2009 году: "Фестиваль делает не один человек, а команда единомышленников. Победа достигается благодаря четкой командной работе"! Очень важна роль фестиваля для горожан и гостей города. Это наш общий фестиваль, и мы обязательно встретимся там!" - подчеркнул он.