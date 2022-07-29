Тюменская служба занятости трудоустраивает граждан в сотрудничестве с бизнесом и кадровым центром

Вопросы обеспечения работодателей кадрами необходимой квалификации обсудили на стратегической сессии в Тюменском кадровом центре "Работа России". На мероприятие пришли представители крупнейших работодателей области, образовательных и общественных организаций. Также на сессии присутствовали представители Федерального центра компетенций в сфере занятости "ВНИИ труда" МинтрудаРоссии и крупнейшего в России агрегатора вакансий – HeadHunter.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров рассказал, какие привилегии дает работодателям партнерство с органами службы занятости, и представил все имеющиеся сервисы и меры поддержки.

Директор Федерального центра компетенций в сфере занятости "ВНИИ труда" Минтруд России Андрей Репников отметил, что уже сегодня Кадровый центр реализует новую парадигму трехстороннего взаимоотношения: бизнес, гражданин и центр.

Работа с работодателями, выстраивание партнерских отношений с образовательными организациями, со стейкхолдерами в сфере подбора персонала, а также общественными организациями – это основной вектор развития модернизированного Кадрового центра и в дальнейшем данная работа будет только усиливаться.

Внедренная в работу органов службы занятости единая цифровая платформа "Работа России" стала крупным агрегатором резюме и зачастую работодатели самостоятельно могут осуществлять подбор кадров абсолютно бесплатно. "Однако мы на этом не останавливаемся и в случаях, когда понимаем, что заместить вакансию за счет ресурсов органов службы занятости проблематично – мы начинаем поиск работников со свободного рынка труда, в том числе с использованием HeadHunter", - дополнил Сидоров.

Представители бизнеса и образования в неформальной обстановке обсуждали реальные проблемы подбора кадров необходимой квалификации.