Предприниматели тюменского региона получили льготные кредиты на 4 млрд рублей

С марта 2022 года почти 400 предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала оформили льготные кредиты по программам Банка России. Общая сумма кредитования составила 4 млрд рублей.

Большую часть или почти 3 млрд рублей предприниматели получили в рамках программы оборотного кредитования Банка России, из них 1,4 млрд рублей приходится на тюменский бизнес, 1 млрд рублей и 530 млн рублей – на югорчан и ямальцев, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

По расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, малый бизнес и индивидуальные предприниматели ХМАО–Югры взяли кредитов на 510 млн рублей, тюменцы и ямальцы – на 260 и 140 млн рублей соответственно.

Максимальная ставка по этой программе с 15 июля привязана к ключевой и рассчитывается по формуле "ключевая ставка +3 процентных пункта". Это значит, что с даты снижения ключевой до 8% ставка по данному кредиту не может быть больше 11%. Кредит можно оформить на любые цели – инвестиционные, оборотные, а также для рефинансирования ранее полученных кредитов.

"Банки обязаны в течение месяца после 15 июля снизить ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы стимулирования кредитования. При этом заемщикам не требуется предпринимать каких-либо действий. В случае если банк не снизит ставку по кредиту, предпринимателям необходимо обратиться в Корпорацию МСП", – сообщила руководитель Отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина.