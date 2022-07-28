"Тюменскую марку" проведут в городе в двадцатый раз

Юбилейный конкурс субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" стартует в Тюмени 8 августа. Особенности и важность участия в предстоящем конкурсе глава города Руслан Кухарук обсудил с представителями бизнес-сообщества.

"В этом году "Тюменская марка" пройдет в двадцатый раз! По итогам конкурсного отбора его вновь будет проводить Торгово-промышленная палата. Это означает, что конкурс пройдет интересно и участники получат максимальную отдачу от участия в нем. Кстати, ряд предложений бизнесменов – потенциальных участников "марки" мы как раз обсудили. Будем готовиться основательно!" - отметил Кухарук.

По словам главы города, встречи власти с предпринимателями проходят регулярно, налажена обратная связь с представителями различных общественных организаций, на всех площадках возникающие вопросы фиксируются, оформляются в виде поручений, которые держат на контроле руководители профильных структур. Во время встречи предприниматели прошли небольшой опрос, и благодаря их ответам был сформирован топ тем, которые интересны бизнесу. Большинство ответили, что в современном городе им важен комфорт проживания, второе место заняла тема сложившихся отношений бизнеса и власти, а развитие социальной инфраструктуры вышло на третье место.

"Многие предприниматели отмечали, что после прошедших встреч им удавалось запустить пилотные проекты, или что их продукцию, наработки, идеи… стали покупать, использовать при благоустройстве города. Это хорошая тенденция, потому что это важно для продвижения и развития бизнеса. Мне было приятно услышать, что многие рассматривают Тюмень как субъект для перевода сюда активов и регистрации предприятий", - сообщил Кухарук.