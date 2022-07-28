Тюменец стал призёром всероссийского чемпионата по искусственному интеллекту

Завершился первый всероссийский чемпионат конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" — одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", на котором сильнейшие разработчики по машинному обучению за месяц создали рабочие решения на базе искусственного интеллекта для крупнейших партнеров-кейсодержателей и разделили призовой фонд в 3 млн рублей. Андрей Стариков из Тюменской области вошел в топ-15 участников в кейсе от АО "НИИАС" (ОАО "РЖД").

На чемпионат зарегистрировался 1551 участник. Они решали на выбор одну или несколько из трёх сложных задач в течение месяца. Всего по итогам чемпионата было создано 2310 решений.

Организаторы проекта и кейсодержатели подвели итоги чемпионата на пресс-конференции.

Андрей Стариков из Тюменской области стал призером в кейсе от АО "НИИАС" (ОАО "РЖД") и занял четырнадцатое место.

Для решения задачи от АО "НИИАС" (ОАО "РЖД") требовалось создать алгоритм, который определит элементы дорожной инфраструктуры: колею (рельсошпальную решетку) и подвижный состав (локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны). Технологии автоматизации позволят исключить некоторые опасные технологические операции, повысят безопасность пассажиров и сотрудников ж/д. Интеллектуальная система распознавания предупредит машиниста о препятствиях на путях.

Основные цели проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект": создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.