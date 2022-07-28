34 предпринимателя претендуют на гранты губернатора

Два грантовых конкурса проводит правительство Тюменской области для начинающих предпринимателей в возрасте до 25 лет и для социальных предпринимателей, каждая категория может получить на развитие совего проекта до 500 тысяч рублей.

Прием документов на конкурсы завершился 25 июля. И молодые, и социальные подали по 17 заявок, первые - на 8,16 млн рублей, вторые - на 7,9 млн рублей. Лучшие проекты получат поддержку, рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Всего на и конкурс из регионального бюджета выделено 43 млн рулей, поэтому у тех, кто еще не заявился на гранты, есть еще две попытки получить финансовую поддержку. В августе пройдет короткий тур, в основном, для тех, кто участвовал, но не дооформил должным образом документы. В октябре - ноябре проведут третий тур, чтобы разыграть между предпринимателями остатки выделенных на поддержку средств.