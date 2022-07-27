Тюменцы оформили рекордное число кредитов в Сбере на строительство домов

За первое полугодие 2022 года жители Тюменской области взяли в Сбере больше ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чем за весь прошлый год.

Так, количество сделок и объем ипотечных кредитов на ИЖС в Западно-Сибирском отделении, работающем на юге области, выросли в 3,5 раза. Кроме того, аналитики Сбера отмечают рост средней суммы такой ипотеки: 4 млн рублей за первое полугодие 2022 года против 3,4 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Значительный рост интереса к ипотеке на ИЖС связан, в первую очередь, с распространением на этот вид кредитования всех стимулирующих программ господдержки. Льготный кредит на ИЖС можно получить в рамках "Семейной ипотеки" по ставке 5,3%, и по программе "Господдержка" - по ставке 6,3%. По базовым (нельготным) программам в Сбере можно взять ипотеку на ИЖС от 9,9%.

В рамках данных программ можно одновременно приобрести землю и получить деньги на строительство дома на такой земле или взять кредит на ИЖС на имеющемся земельном участке. По базовой программе "Строительство жилого дома" кредит предоставляется частями по заявлению, что удобно для клиента, так как заёмщик платит проценты только за использованную сумму.

Недавно Сбер также запустил ипотеку для специалистов ИТ-сферы, в рамках которой можно взять кредит на ИЖС. По программам "Семейная ипотека" и "ИТ-ипотека" построить дом можно только с привлечением подрядчика, а вот в рамках базовой программы "Строительство жилого дома" и "Господдержка" строительство можно вести как с привлечением подрядной организации, так и своими силами.