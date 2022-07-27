На объездной дороге Тюмени усилят контроль скоростного режима

Объездная дорога Тюмени остаётся одной из самых аварийных дорог региона, основной причиной аварий является нарушение водителями скоростного режима, поэтому будет ужесточен контроль.

"Отдел по безопасности дорожного движения УАД Тюменской области совместно с ГИБДД приняли решение усилить контроль скоростного режима на данных направлениях. Камеры фотовидеофиксации будут установлены в 5 вандалозащищённых боксах. Также планируется использовать передвижные комплексы", - сообщает Главное управление строительства ТО.

С начала года на объездной произошло 57 ДТП, в них травмировано 53 человека, трое погибли. Второе место в антирейтинге занимает автодорога "Тюмень-Боровский-Богандинский", на которой с начала года зафиксировано 72 ДТП, 33 человека получили травмы, 5 погибли.

Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности на дорогах — это один из приоритетов реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", отмечают в ГУС.